Грози та спека до +30: Діденко попередила про нестійку погоду в Україні

У п’ятницю, 22 травня, в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря в окремих регіонах підніметься до +30 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, через атмосферні фронти та низький атмосферний тиск дощі літнього типу можливі практично по всій території України.

“Атмосфера повсюди нестійка, гуляють атмосферні фронти, низький атмосферний тиск — тому дощі по типу літніх можливі практично повсюди завтра в Україні”, — зазначила Діденко.

Температура повітря 22 травня становитиме +24…+28 градусів, а у східних областях очікується до +30.

У західних регіонах буде трохи прохолодніше — +20…+24 градуси.

У Києві синоптикиня прогнозує короткочасні грозові дощі та до +28 градусів вдень.

Вона також попередила, що навіть невеликий дощ може швидко перейти у сильну зливу.