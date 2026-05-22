Росія атакувала 36 населених пунктів Сумщини: серед постраждалих — дитина

Протягом минулої доби під російськими обстрілами перебували 36 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак поранення дістали 11 людей, серед них — 13-річний хлопець.

Про це повідомили в Нацполіції.

Для обстрілів Сумщини російські війська застосовували КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Сумській громаді постраждали шестеро людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70 і 73 роки, а також жінки віком 72 і 81 рік.

У Ворожбянській громаді внаслідок удару дрона травмовані 71-річний чоловік та жінки віком 65 і 67 років.

У Зноб-Новгородській громаді через удари російських дронів постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки.