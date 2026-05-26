Серед поранених у Запоріжжі — немовля та поліцейські

Правоохоронці встановили, що по Запоріжжю РФ завдала удару безпілотником “Герань” — у попередній інформації йшлося про ракетну атаку. Серед постраждалих внаслідок обстрілу — немовля та двоє поліцейських.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У результаті російського удару постраждали 12 людей.

“Серед постраждалих — немовля та двоє поліцейських. Усім надається необхідна допомога. За результатами обстеження вибухотехніки поліції встановили, що удар окупаційні війська нанесли БпЛА типу “Герань”, — йдеться в повідомленні

Як уточнив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, 17 багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі було пошкоджено внаслідок атаки росіян. Побиті покрівлі, вікна та балкони.

“Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків — закривають вікна листами OCБ. На місці працюють і благодійні організації”, — написав Федоров.