Підполковника Нацгвардії підозрюють у вимаганні $11 тисяч за “списання” військового

У Харкові правоохоронці затримали підполковника однієї з військових частин Національної гвардії України, якого підозрюють в одержанні 11 тисяч доларів хабаря. Офіцер обіцяв допомогти зі звільненням військовослужбовця зі служби за станом здоров’я.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, у травні 2026 року підполковник вимагав та отримав від цивільної особи 11 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на рішення посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, яке мало стати підставою для звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров’я.

Під час зустрічі у Харкові офіцер підтвердив свої вимоги та запевнив, що після отримання коштів вплине на ухвалення необхідного рішення уповноваженими особами. 18 травня правоохоронці затримали підполковника на парковці біля одного з харківських супермаркетів одразу після отримання 11 тисяч доларів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 499 200 грн. Затриманому інкримінують злочин, передбачений ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За даними правоохоронців, у січні 2026 року цьому ж офіцеру вже оголошували підозру в іншому кримінальному провадженні за фактом зловживання впливом. Тоді, за даними слідства, підполковник пообіцяв за 45 тисяч грн вплинути на командування щодо переведення військовослужбовця до іншого підрозділу. Після обрання запобіжного заходу він вніс заставу, після чого повторно вчинив аналогічний злочин.