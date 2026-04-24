На Одещині судитимуть ґвалтівника 11-річної падчерки, якого екстрадували з Бельгії

Жителя Одеської області обвинувачують у багаторічному сексуальному насильстві над малолітньою падчеркою. На початку 2026 року його екстрадували з Бельгії до України, де він перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з лютого 2015 року в одному з населених пунктів поблизу Одеси чоловік систематично вчиняв насильство щодо дитини.

“Користуючись відсутністю матері, він протягом приблизно пʼяти років, починаючи з 11-річного віку дівчинки, ґвалтував її. Обвинувачений розбещував дитину, змушував до перегляду порнографічного контенту та неодноразово вчиняв зґвалтування”, – розповіли в прокуратурі.

Частину дій зловмисник знімав на мобільний телефон і зберігав на ноутбуці. Надалі використовував записи для психологічного тиску та шантажу, аби жертва не повідомляла про злочини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 10 відеозаписів та низку фотоматеріалів.

Після того як ризик викриття зріс, чоловік виїхав за межі України. За кордоном він працював моряком і майже пʼять років переховувався від слідства. Йому було заочно повідомлено про підозру та оголошено в міжнародний розшук.

Обвинуваченому інкримінують зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення неповнолітньої, а також створення і зберігання матеріалів порнографічного характеру (4.3 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України). Чоловік перебуває під вартою в слідчому ізоляторі.