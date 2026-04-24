Негода залишила без світла понад 100 населених пунктів в Україні

Через сильний вітер в Україні без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів у десяти областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням мереж.

Про це повідомили в Міненерго.

Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

На Київщині шквальний вітер валив дерева у Білоцерківському районі. У Білій Церкві на бульварі Олександрійському дерево впало на припаркований автомобіль Nissan Rogue, що спричинило займання.

Також на дорозі Тетіїв — П’ятигори два повалені дерева повністю перекрили рух. Рятувальники розпиляли стовбури та відновили проїзд.