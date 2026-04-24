        Суспільство

        Негода залишила без світла понад 100 населених пунктів в Україні

        Галина Шподарева
        24 Квітня 2026 14:23
        Повалені вітром дерева на Київщині / Фото: ДСНС
        Через сильний вітер в Україні без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів у десяти областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням мереж.

        Про це повідомили в Міненерго.

        Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

        На Київщині шквальний вітер валив дерева у Білоцерківському районі. У Білій Церкві на бульварі Олександрійському дерево впало на припаркований автомобіль Nissan Rogue, що спричинило займання.

        Також на дорозі Тетіїв — П’ятигори два повалені дерева повністю перекрили рух. Рятувальники розпиляли стовбури та відновили проїзд.

        Наслідки негоди на Київщині / Фото: ДСНС

