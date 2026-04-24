Росіяни атакували дронами приватні будинки на Харківщині, є жертви

24 квітня російські військові вдарили безпілотниками по приватному житловому сектору в місті Балаклія Харківської області. Загинула жінка, двоє людей травмовані.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У результаті атаки російських БпЛА у Балаклії загинула 60-річна жінка.
“У 58-річної жінки та 46-річного чоловіка – вибухові поранення. Постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм всю необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
Внаслідок влучання сталася пожежа у приватному будинку, пошкоджено кілька автомобілів. На місці працюють рятувальники, поліція та медики.