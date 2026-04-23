Тім Кук перед відставкою назвав свою найбільшу помилку і головну гордість в Apple

Генеральний директор Apple Тім Кук назвав запуск Apple Maps у 2012 році своєю «першою великою помилкою» на посаді. Водночас він заявив, що найбільше пишається створенням Apple Watch і його функціями для здоров’я.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на виступ Кука під час внутрішньої зустрічі з працівниками разом із його наступником Джоном Тернусом.

За словами Кука, застосунок Apple Maps на старті працював некоректно, пропонував неправильні маршрути та значно поступався рішенням від Google. Після запуску в компанії відбулися кадрові зміни, зокрема звільнили керівника програмного забезпечення Скотта Форстолла.

Водночас Кук зазначив, що Apple Watch став одним із найважливіших продуктів компанії. За його словами, спочатку пристрій мав лише базову функцію вимірювання пульсу, але згодом отримав низку медичних можливостей.

Кук розповів, що перший лист від користувача, який повідомив, що Apple Watch врятував йому життя, справив на нього сильне враження. Зараз такі повідомлення, за його словами, надходять щодня.

Глава компанії також визнав, що за час його керівництва було багато помилок, зокрема невдалий запуск бездротової зарядки AirPower та спроби створити безпілотний автомобіль. Водночас ці проєкти не призвели до серйозних криз для компанії.

Кук очолив Apple у 2011 році після відставки Стіва Джобса і планує залишити посаду 1 вересня. За час його керівництва ринкова вартість компанії зросла з 350 млрд до 4 трлн доларів.

Кук також зазначив, що провал Apple Maps став важливим уроком для компанії. Тоді Apple вибачилася перед користувачами і навіть рекомендувала альтернативні сервіси, що, за його словами, було правильним рішенням.