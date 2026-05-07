Apple готує AirPods із камерами, щоб вбудований ШІ “бачив” навколишній світ

Apple перебуває на завершальному етапі розробки нових AirPods із вбудованими камерами, які можуть стати першим масовим носимим AI-пристроєм компанії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з проєктом.

За даними видання, прототипи навушників уже перебувають на стадії design validation testing — фінальному великому етапі тестування перед підготовкою до масового виробництва.

Камери у нових AirPods не призначені для фото чи відеозйомки. Вони мають працювати як «очі» для голосового помічника Siri та аналізувати навколишній простір для роботи AI-функцій.

Зокрема, користувачі зможуть ставити запитання про предмети перед собою. Наприклад, попросити Siri підказати, що приготувати з продуктів, які бачить камера.

Також AI-функції зможуть нагадувати користувачеві про певні об’єкти або допомагати з навігацією, орієнтуючись на візуальні орієнтири.

Bloomberg зазначає, що нові AirPods зовні будуть схожими на AirPods Pro 3, однак отримають довші ніжки для розміщення камер.

Спочатку Apple планувала випустити пристрій ще у першій половині 2026 року, однак запуск відклали через затримки з оновленою версією Siri. Тепер нову Siri очікують у вересні.

За даними Bloomberg, Apple також працює над іншими AI-пристроями, зокрема «розумними» окулярами та гаджетом із камерами, який можна носити на шиї.

Водночас компанія намагається вирішити питання конфіденційності. Для цього в навушниках передбачили LED-індикатор, який світитиметься під час передачі візуальних даних у хмарні сервіси.

Bloomberg також пише, що Apple очікує високий попит на нові AirPods та вже працює над забезпеченням достатньої кількості компонентів для виробництва.