iPhone 17 став найпопулярнішим смартфоном у світі — дослідження

Смартфон iPhone 17 став найбільш продаваним у світі за підсумками першого кварталу 2026 року, зайнявши 6% глобальних продажів. Про це повідомляє Counterpoint Research.

Згідно з дослідженням, моделі iPhone 17, iPhone 17 Pro Max та iPhone 17 Pro посіли перші три місця у світовому рейтингу. Водночас найбільше моделей у топ-10 представлено лінійкою Samsung Galaxy A — п’ять пристроїв.

Частка 10 найпопулярніших смартфонів у світі, 1 квартал 2026 року / Дані: Counterpoint

Загалом топ-10 смартфонів забезпечили 25% глобальних продажів, що стало найвищим показником для першого кварталу за всю історію спостережень.

Серед Android-пристроїв найпопулярнішим став Samsung Galaxy A07 4G, який показав високі продажі на ринках Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Флагман Samsung Galaxy S26 Ultra не потрапив до топ-10, але продемонстрував сильні стартові продажі, перевищивши показники попередньої моделі.

До десятки також увійшов Xiaomi Redmi A5, який став найдоступнішим смартфоном у рейтингу та зберігає стабільний попит на ринках, що розвиваються.

Аналітики зазначають, що зростання частки топових моделей пов’язане зі стабільним попитом на преміальні пристрої, тоді як масовий сегмент відчуває тиск через подорожчання компонентів.

За прогнозами Counterpoint, у 2026 році частка топ-10 смартфонів на ринку продовжить зростати, а виробники зосереджуватимуться на преміальних моделях замість збільшення обсягів продажів.