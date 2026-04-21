Apple змінює керівника: Тім Кук йде з посади генерального директора

Компанія Apple оголосила про зміну керівництва. Тім Кук залишить посаду генерального директора і стане виконавчим головою ради директорів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Apple.

Новим генеральним директором Apple призначать Джона Тернуса, який наразі обіймає посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії та відповідає за розробку iPhone, iPad і Mac.

Реклама

Реклама

Зміни набудуть чинності 1 вересня 2026 року. Рішення було одноголосно схвалене радою директорів компанії.

До цього часу Тім Кук продовжить виконувати обов’язки CEO та працюватиме з Джоном Тернусом над передачею повноважень. Після переходу на нову посаду він займатиметься окремими питаннями діяльності компанії, зокрема взаємодією з політиками у світі.

Кук очолював компанію з 2011 року після смерті Стіва Джобса. Під його керівництвом капіталізація Apple зросла з близько 350 млрд доларів до 4 трлн доларів.