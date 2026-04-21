        Apple змінює керівника: Тім Кук йде з посади генерального директора

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 08:30
        Тім Кук / Фото: Reuters
        Компанія Apple оголосила про зміну керівництва. Тім Кук залишить посаду генерального директора і стане виконавчим головою ради директорів.

        Про це йдеться в офіційному повідомленні Apple.

        Новим генеральним директором Apple призначать Джона Тернуса, який наразі обіймає посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії та відповідає за розробку iPhone, iPad і Mac.

        Реклама
        Реклама

        Зміни набудуть чинності 1 вересня 2026 року. Рішення було одноголосно схвалене радою директорів компанії.

        До цього часу Тім Кук продовжить виконувати обов’язки CEO та працюватиме з Джоном Тернусом над передачею повноважень. Після переходу на нову посаду він займатиметься окремими питаннями діяльності компанії, зокрема взаємодією з політиками у світі.

        Кук очолював компанію з 2011 року після смерті Стіва Джобса. Під його керівництвом капіталізація Apple зросла з близько 350 млрд доларів до 4 трлн доларів.

        Джон Тернус та Тім Кук / Фото: Apple

        Реклама
        Реклама

