Україна запускає будівництво обʼєктів нової генерації на понад 1,3 ГВт

Уряд за ініціативи Міністерства енергетики запускає конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у найбільш енергодефіцитних регіонах України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, у межах конкурсу планують побудувати 1322 МВт нової генерації. Найбільший обсяг потужностей передбачений для Сумської, Харківської та Полтавської областей — 872 МВт.

Ще 250 МВт мають збудувати у Київській та Черкаській областях, по 100 МВт — у Дніпропетровській та Одеській областях.

У Міненерго зазначають, що нові об’єкти дозволять зменшити навантаження на систему передачі електроенергії та підвищити енергетичну стійкість регіонів.

Шмигаль повідомив, що наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу, за результатами якого бізнес гарантував реалізацію проєктів сумарною потужністю 78,1 МВт.

Для другого етапу уряд оновив правила конкурсу з урахуванням пропозицій бізнесу. Тепер кожен об’єкт має забезпечувати щонайменше 10 МВт гарантованої потужності та бути оснащений другим рівнем захисту.

Переможці конкурсу повинні будуть побудувати заявлені потужності у визначені терміни, а держава обіцяє забезпечити стимули та необхідні умови для реалізації проєктів.

Для учасників передбачений стимулюючий механізм підтримки. Протягом п’яти років після введення об’єкта в експлуатацію держава виплачуватиме до 27,92 євроцента за 1 кВт*год за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей.

У Міненерго очікують, що весь запланований обсяг нової генерації буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. За словами Шмигаля, це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та нової архітектури енергетичної безпеки України.