“МЮ” офіційно призначив Майкла Карріка головним тренером

«Манчестер Юнайтед» оголосив про призначення Майкла Карріка головним тренером на постійній основі. 44-річний фахівець підписав із клубом дворічний контракт після роботи у статусі виконувача обов’язків, повідомляє Sky News.

Каррік очолив команду в січні після відходу Рубена Аморіма. Під його керівництвом «Юнайтед» фінішував третім у Прем’єр-лізі та достроково гарантував собі місце в Лізі чемпіонів за три тури до завершення сезону. У неділю манкуніанці перемогли «Ноттінгем Форест» з рахунком 3:2 на «Олд Траффорд».

У заяві на сайті клубу Каррік сказав, що відчув «магію Манчестер Юнайтед» ще 20 років тому, коли вперше приєднався до команди.

«Нести відповідальність за керівництво нашим особливим футбольним клубом — це величезна гордість», — заявив він.

У 16 матчах на чолі команди колишній півзахисник «Юнайтед» здобув 11 перемог і тричі зіграв унічию. Для порівняння, Рубен Аморім у нинішньому сезоні виграв вісім із 20 матчів, сім разів зіграв унічию та зазнав п’яти поразок.

Після призначення Карріка «Манчестер Юнайтед» набрав 36 очок із 48 можливих — це найкращий показник серед усіх клубів Прем’єр-ліги за цей період.

Директор з футболу клубу Джейсон Вілкокс заявив, що Каррік «повністю заслужив можливість продовжити керувати чоловічою командою».

«За час його роботи ми побачили не лише позитивні результати на полі, а й підхід, який відповідає цінностям, традиціям та історії клубу», — сказав Вілкокс.

Попри успішний відрізок Карріка, у ЗМІ з’являлися припущення, що керівництво клубу може розглянути інших кандидатів. Водночас футболісти публічно підтримували тренера. Зокрема, вінгер Амад Діалло раніше заявив Sky Sports News, що «всі щасливі мати його тренером».

Нападник Матеус Кунья та півзахисник Каземіро, який залишає клуб, також висловлювали підтримку Карріку.

Перед вихідними тренер заявив, що пишається поверненням до «Манчестер Юнайтед».

«Це унікальний, особливий футбольний клуб. Я неймовірно пишаюся тим, що повернувся сюди і можу допомагати», — сказав Каррік.