Суд арештував Lamborghini у справі про розкрадання зерна на $29 млн

Суд наклав арешт на автомобіль Lamborghini, яким користувався один із підозрюваних у справі про розкрадання державного зерна на майже 29 млн доларів. Рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду після оскарження прокурора.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там зазначили, що арешт майна здійснюється для забезпечення можливої конфіскації у разі доведення вини підозрюваних та відшкодування збитків державі.

За даними слідства, після вчинення злочину один із фігурантів користувався елітним автомобілем, оформленим на тещу для приховування реального власника. Водночас рівень її доходів не відповідає вартості такого майна.

Реклама

Реклама

Суд першої інстанції відмовив у накладенні арешту, однак це рішення було оскаржене. Апеляційна палата підтримала позицію обвинувачення і наклала арешт на транспортний засіб.

За матеріалами справи, у 2021 році колишній керівник АТ «ДПЗКУ» разом із директором та бенефіціаром міжнародної компанії організували схему розкрадання зерна. До неї також були залучені посадовець державної корпорації та двоє довірених осіб.

Згідно з контрактами, держкомпанія поставила понад 100 тисяч тонн фуражної кукурудзи. Після цього учасники схеми підробили документи, що дозволило їм розпоряджатися зерном і продавати його за кордон без оплати на користь держави.

Зерно реалізовували, зокрема, в Ірані, Туреччині та Єгипті. Унаслідок цих дій державна корпорація втратила 105 тисяч тонн продукції вартістю понад 28,8 млн доларів.

Отримані кошти, за даними слідства, легалізовували через банківські операції. Наразі затримано трьох учасників організованої групи.