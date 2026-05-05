У Криму уражено літак “Чайка” і катери окупантів — ГУР

Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” у квітні 2026 року уразили низку військових об’єктів росії у тимчасово окупованому Криму. Серед знищених цілей — літак Бе-12 “Чайка”, катери та судно забезпечення.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там зазначили, що операція була спрямована на об’єкти, пов’язані з десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою противника.

За даними розвідки, уражено та виведено з ладу три десантно-штурмові катери проєкту 05060, судно забезпечення, ангар для зберігання катерів цього ж проєкту, а також протичовновий літак-амфібію Бе-12 “Чайка”.

Реклама

Реклама

Окремо у ГУР відзначили епізод, коли борт підрозділу ухилився від ворожого переносного зенітно-ракетного комплексу під час виконання бойового завдання.

У відомстві наголосили, що попри спроби російських військових завадити операції, її вдалося завершити, що послаблює можливості окупаційної армії РФ.