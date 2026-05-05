У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК: троє поранених

У Дніпрі 4 травня військовозобов’язаний чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях під час роботи групи оповіщення, унаслідок чого постраждали троє військових. У ТЦК заявили про затримання нападника та закликали не поширювати неперевірену інформацію.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що інцидент стався під час роботи групи оповіщення у місті.

За даними ТЦК, чоловік зробив кілька пострілів у бік військовослужбовців, унаслідок чого троє з них зазнали поранень. Порушника затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу правоохоронців.

У відомстві додали, що повну інформацію щодо інциденту нададуть після з’ясування всіх обставин, і закликали громадян не поширювати неперевірені дані та дочекатися результатів розслідування.

Водночас у поліції Дніпра раніше повідомляли, що внаслідок стрілянини у Соборному районі було травмовано двох військовослужбовців ТЦК. Там зазначали, що всі обставини події встановлюються та вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

У ТЦК також закликали громадян у разі конфліктних ситуацій звертатися до правоохоронних органів або на гарячі лінії та наголосили на необхідності перевіряти інформацію, яка поширюється у мережі.