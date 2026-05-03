Росіяни атакували Кривий Ріг і Дніпро: є постраждалі, серед них діти

3 травня російські війська атакували Кривий Ріг і Дніпро, внаслідок чого є постраждалі, зокрема діти. У містах зафіксовано пошкодження житлових будинків та пожежі.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, у Кривому Розі внаслідок удару сталася пожежа на шостому поверсі багатоповерхівки. Вогнеборці ліквідували займання.

Унаслідок атаки на Кривий Ріг зайнялася пожежа на 6 поверсі багатоповерхівки / Фото: Дніпропетровська ОВА

Згодом стало відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей. Хлопчики віком 1 та 4 роки отруїлися продуктами горіння, одну дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також постраждали жінки 39 і 62 років та 58-річний чоловік, їм надали допомогу на місці.

У ДСНС уточнили, що через пожежу мешканці верхніх поверхів не могли самостійно спуститися, тому рятувальники евакуювали 10 людей, серед яких четверо дітей.

Окрім цього, російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, де пошкоджено гуртожиток. Під час атаки люди перебували у підвалі, після чого їх евакуювали рятувальники.

У Дніпрі постраждали двоє людей — 24-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, 37-річній жінці надали допомогу на місці.

ОНОВЛЕНО 16:40:

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до восьми. Серед них — 9-річна дівчинка. Чотирьох людей госпіталізували: чоловіків 21 та 24 років і 69-річну жінку у стані середньої тяжкості, а стан 21-річної жінки оцінюють як задовільний. Решта постраждалих отримують амбулаторне лікування.