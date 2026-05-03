Ріко Верховен показав вагу перед боєм з Усиком: понад 125 кг

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен за три тижні до бою з Олександром Усиком показав свою вагу. Поєдинок за титул WBC відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі.

Про це повідомляє Чемпіон. За словами спортсмена, наразі його вага становить 125,1 кг.

Напередодні український боксер також продемонстрував підготовку до поєдинку, опублікувавши відео тренування.

Реклама

Реклама

На кадрах Усик інтенсивно працює на груші, підтримуючи високий темп і концентрацію. Він традиційно приділяє увагу витривалості та техніці.

Відео спортсмен підписав словами: «Без зайвих слів. Просто продовжую робити свою справу!».

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в Гізі, на кону буде титул WBC, яким володіє українець.