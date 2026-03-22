Усик прокоментував підготовку до бою з Верхувеном та можливий план Б

Олександр Усик заявив, що готується до бою з Ріко Верхувеном у звичному інтенсивному режимі, без жодних послаблень. Поєдинок запланований на травень 2026 року в Єгипті.

Як повідомляє Суспільне Спорт, бій між Усиком і нідерландським кікбоксером Верхувеном санкціонувала Всесвітня боксерська рада (WBC). Поєдинок матиме статус добровільного захисту титулу і має відбутися 23 травня на фоні пірамід Гізи.

Олександр Усик / Фото: facebook.com/Alexanderusyk

У коментарі виданню Усик наголосив, що не змінює підхід до підготовки, попри те, що його суперник не є професійним боксером.

«У мене не змінюється підготовка, готуюся до кожного опонента так само серйозно. Я тренуюся проти себе, я для себе найважчий опонент», — зазначив боксер.

Він додав, що тренування проходять у повному обсязі і навіть стають інтенсивнішими, без скорочення навантажень.

Водночас через нестабільну безпекову ситуацію на Близькому Сході команда Усика розглядає альтернативні варіанти проведення бою. Сам спортсмен зазначив, що повністю довіряє ці питання менеджменту і зосереджений на підготовці.

«Команда 100% розглядає план Б, але я взагалі про це не думаю. Знаю, що мені тренуватися», — сказав Усик.

Для українця це буде перший бій з липня 2025 року, коли він переміг Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу.