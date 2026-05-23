Російський дрон атакував похоронну процесію у Сумах: є тяжко поранений

Російські війська атакували FPV-дроном похоронну процесію у Сумах. Унаслідок удару постраждали четверо людей, один із них перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За його словами, російський FPV-дрон, попередньо на оптоволокні, вдарив по траурній колоні, яка рухалася до одного з міських кладовищ.
Боєприпас влучив у проїжджу частину поруч з автобусом.
Унаслідок атаки поранення дістали четверо людей.
Усіх постраждалих доставили до медичних закладів.
“Стан одного з них оцінюється як тяжкий”, — повідомив Кривошеєнко.
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров назвав атаку “цинічною”.
“Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум”, — заявив він.
За словами Григорова, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Наразі правоохоронці та екстрені служби встановлюють усі обставини та наслідки удару.
Влада також попередила, що загроза повторних атак з боку російських військ зберігається, та закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.