        Російський дрон атакував похоронну процесію у Сумах: є тяжко поранений

        Сергій Бордовський
        23 Травня 2026 12:30
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        Російські війська атакували FPV-дроном похоронну процесію у Сумах. Унаслідок удару постраждали четверо людей, один із них перебуває у тяжкому стані.

        Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

        За його словами, російський FPV-дрон, попередньо на оптоволокні, вдарив по траурній колоні, яка рухалася до одного з міських кладовищ.

        Боєприпас влучив у проїжджу частину поруч з автобусом.

        Унаслідок атаки поранення дістали четверо людей.

        Усіх постраждалих доставили до медичних закладів.

        “Стан одного з них оцінюється як тяжкий”, — повідомив Кривошеєнко.

        Начальник Сумської ОВА Олег Григоров назвав атаку “цинічною”.

        “Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум”, — заявив він.

        За словами Григорова, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

        Наразі правоохоронці та екстрені служби встановлюють усі обставини та наслідки удару.

        Влада також попередила, що загроза повторних атак з боку російських військ зберігається, та закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.


