Російський дрон атакував похоронну процесію у Сумах: є тяжко поранений

Російські війська атакували FPV-дроном похоронну процесію у Сумах. Унаслідок удару постраждали четверо людей, один із них перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, російський FPV-дрон, попередньо на оптоволокні, вдарив по траурній колоні, яка рухалася до одного з міських кладовищ.

Боєприпас влучив у проїжджу частину поруч з автобусом.

Унаслідок атаки поранення дістали четверо людей.

Усіх постраждалих доставили до медичних закладів.

“Стан одного з них оцінюється як тяжкий”, — повідомив Кривошеєнко.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров назвав атаку “цинічною”.

“Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум”, — заявив він.

За словами Григорова, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі правоохоронці та екстрені служби встановлюють усі обставини та наслідки удару.

Влада також попередила, що загроза повторних атак з боку російських військ зберігається, та закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.