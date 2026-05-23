Росіяни замінували частину Херсона протипіхотними мінами “Пряник”

У Херсоні зафіксували чергове мінування міста російськими військами. Протипіхотні міни типу “Пряник” (“Плюшка”) виявили у Дніпровському районі.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

За його словами, вибухонебезпечні предмети знайшли на вулиці Ладичука в районі перехрестя з вулицями Севастопольською та Олексія Шовкуненка.

Мешканців закликали не пересуватися цим районом, оскільки територія мінування може бути значно більшою.

“Не наражайте себе на небезпеку”, — наголосив Шанько.

В ОВА також закликали жителів Херсона бути максимально обережними та повідомляти про підозрілі предмети рятувальникам або поліції.