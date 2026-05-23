        Росіяни замінували частину Херсона протипіхотними мінами “Пряник”

        Сергій Бордовський
        23 Травня 2026 11:39
        У Херсоні знайшли російські міни “Пряник” / Фото: Херсонська ОВА
        У Херсоні зафіксували чергове мінування міста російськими військами. Протипіхотні міни типу “Пряник” (“Плюшка”) виявили у Дніпровському районі.

        Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

        За його словами, вибухонебезпечні предмети знайшли на вулиці Ладичука в районі перехрестя з вулицями Севастопольською та Олексія Шовкуненка.

        Мешканців закликали не пересуватися цим районом, оскільки територія мінування може бути значно більшою.

        “Не наражайте себе на небезпеку”, — наголосив Шанько.

        В ОВА також закликали жителів Херсона бути максимально обережними та повідомляти про підозрілі предмети рятувальникам або поліції.


