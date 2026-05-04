Удари РФ по Херсонщині: є загиблий та 11 поранених, серед постраждалих комунальники й поліцейський

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів з 3 по 4 травня загинула одна людина, ще 11 дістали поранення. Серед постраждалих — дитина, працівники комунального підприємства та поліцейський.

Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

Минулої доби правобережжя Херсонської області війська РФ обстрілювали з артилерії, мінометів, атакували безпілотниками різних типів.

У Дніпровському районі Херсона російські військові атакували FPV-дроном автомобіль комунального підприємства. Внаслідок удару загинув 60-річний чоловік та ще п’ятеро людей отримали поранення. У 63-річної жінки та чоловіків віком 48, 55, 59 та 61 року діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Коли на місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, росіяни здійснили повторну атаку, пошкодивши машину “швидкої” та два цивільні автомобілі.

Пізніше через атаку FPV-дроном 45-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення грудної клітини, плечей, ноги.

Увечері росіяни спрямували ударний безпілотник на блокпост. Внаслідок атаки дістав контузію працівник поліції.