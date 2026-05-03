Від “Мандалорця” до “Диявол носить Prada 2”: головні прем’єри травня

У травні глядачів чекає низка гучних прем’єр — від продовження культових стрічок до нових екранізацій і авторського кіно. Добірку найцікавіших фільмів місяця опублікувала BBC Culture.

Серед найочікуваніших релізів — продовження «Диявол носить Prada», новий фільм у всесвіті «Зоряних війн» та екранізація «Колгоспу тварин» Джорджа Орвелла.

Однією з ключових прем’єр став анімаційний фільм «Колгосп тварин» режисера Енді Серкіса. Стрічка поєднує сатиру з гумором і новим поглядом на класичний твір Орвелла.

Ще одна гучна новинка — «Диявол носить Prada 2», де повертаються Енн Гетевей і Меріл Стріп. Над фільмом працювала команда оригінальної стрічки, однак критики вже ставлять питання, чи зможе сиквел повторити успіх першої частини.

У травні також виходить «Зоряні війни: Мандалорець і Ґроґу» — перший фільм франшизи, який з’явиться в кінотеатрах після 2019 року. Стрічка обіцяє масштабні сцени та новий рівень видовищності.

Серед сімейних фільмів виділяється «Вівці-детективи» — комедійний детектив із говорячими тваринами, а також «Напрочуд кмітливі створіння» — драматична історія з восьминогом у центрі сюжету.

Також у травні вийде концертний фільм Біллі Айліш, створений у співпраці з режисером Джеймсом Кемероном, та хорор «Backrooms: Залаштунки», заснований на популярній інтернет-міфології.

Серед інших прем’єр — французька драма «Два фортепіано», сатирична комедія «Я люблю бустери» та екранізація мемуарів «Соляний шлях».

У BBC зазначають, що дати світових прем’єр можуть відрізнятися від українських релізів.