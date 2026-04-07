Вийшов фінальний трейлер “Диявол носить Prada 2”: що показали

Вийшов фінальний трейлер фільму «Диявол носить Prada 2» — продовження культової історії про світ моди, що вийшла у 2006 році. Прем’єра нової стрічки запланована на 29 квітня 2026 року.

УП.Життя розповіло про окремі сюжетні деталі. Зокрема, головна героїня Енді повертається до редакції журналу Runway, тоді як її колишню посаду нині займає персонажка у виконанні Сімон Ешлі.

За словами Міранди Прістлі, яку знову зіграє Меріл Стріп, Енді запросили, щоб допомогти впоратися зі скандалом, який розгортається навколо журналу та його головної редакторки.

У трейлері показано, що в соціальних мережах поширюється критика видання, а також з’являються образливі меми щодо Міранди Прістлі.

Подруга Енді пропонує їй написати книгу з викриттям редакторки, а героїня Емілі, яку грає Емілі Блант, працює над власними упередженнями.

До своїх ролей у продовженні повернулися Меріл Стріп, Енн Гетевей та Емілі Блант. Також у фільмі з’являться Стенлі Туччі, Трейсі Томс і Тібор Фельдман.

До акторського складу приєдналися Леді Ґаґа, Сімон Ешлі, Люсі Лью, Б.Дж. Новак, Джастін Теру та Полін Шаламе.

У ролику звучить оригінальна пісня «Runway» у виконанні Леді Ґаґи та Doechii.

Над фільмом працює творча команда першої частини, зокрема режисер Девід Френкель, сценаристка Алін Брош Маккенна та продюсерка Венді Фінерман.

Оригінальний фільм «Диявол носить Prada» вийшов у 2006 році та зібрав понад 326 мільйонів доларів у світовому прокаті.