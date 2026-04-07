Музичні тури в один кінець: правоохоронці викрили чергову схему виїзду для ухилянтів

Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон під виглядом участі у музичних турне. Організаторці заочно повідомлено про підозру.

Нацполіція викрила схему виїзду за кордон під виглядом «музичних турне» / Фото: Нацполіція

Як повідомляє Національна поліція України, організаторкою схеми була киянка, яка зареєструвалася як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури.

Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від 7 500 до 13 000 доларів пропонувала їм оформлення як учасників музичних гуртів.

Реклама

Реклама

Після цього подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки осіб, зазначаючи, що вони нібито братимуть участь у благодійних концертах за кордоном. На підставі цих звернень оформлювалися листи сприяння для перетину державного кордону.

За даними слідства, за цією схемою з України виїхали 28 осіб, які до цього часу не повернулися. Ще 16 осіб планували скористатися таким механізмом, але не встигли.

Організаторці заочно повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вона перебуває за межами країни, готуються матеріали для оголошення її в міжнародний розшук.

Як зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко, правоохоронці також проводять обшуки у колишніх працівників Міністерства культури, зокрема у колишнього виконувача обов’язків міністра, які погоджували відповідні листи.

Наразі перевіряється причетність посадових осіб міністерства до функціонування цієї схеми.