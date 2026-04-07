У Києві затримали керівника обласної федерації боксу за організацію масштабної схеми для ухилянтів

Правоохоронці Києва затримали чотирьох учасників організованої групи, які організували схему незаконного виїзду за кордон. Серед підозрюваних — керівник обласної федерації боксу.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Четверо учасників організованої групи пропонували комплекс “послуг” — від фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з бронюванням і виїздом за кордон до переправлення в Молдову поза пунктами пропуску.

За даними слідства, організатор схеми — виходець з Луганщини, керівник обласної федерації боксу, відомий у кримінальних колах — залучив до незаконної діяльності трьох спільників. Схема діяла в Одесі, Києві, Миколаєві та Тернополі.

За гроші учасники групи фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних до підприємства у Києві, яке мало квоти на бронювання та можливість оформлювати відрядження працівникам. Це дозволяло клієнтам отримувати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїжджати за кордон.

Вартість послуг становила до 8 тисяч доларів за працевлаштування з бронюванням, 10 тисяч — з оформленням відрядження та 15 тисяч — за нелегальне переправлення поза пунктами пропуску.

Крім того, із “заброньованих” клієнтів щомісяця стягували 10 тисяч гривень за фіктивне працевлаштування. За попередніми даними, щонайменше 40 осіб скористалися цією схемою.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, в офісах і транспортних засобах вилучено понад 5 млн грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, накази на відрядження та інші документи.

Наразі чотирьом учасникам схеми, залежно від їхньої ролі, повідомили про підозру за:

ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон;

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 2,6 млн грн, ще двоє перебувають під вартою без застави. Максимальне покарання за інкримінованими статтями становить до дев’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці також встановлюють можливих спільників на підприємстві, куди фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних.