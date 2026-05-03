“Медевакуація” ухилянтів: на Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків за кордон

У Закарпатській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон, замасковану під медичну евакуацію. Для перевезення використовували автомобіль швидкої допомоги.

На Закарпатті затримали водія «швидкої», який перевозив чоловіків до кордону / Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпаття. Близько 08:30 у селі Нижні Ворота патрульні зупинили автомобіль «швидкої», що належить громадській організації, яка займається перевезенням тіл загиблих військових.

За даними правоохоронців, транспорт використовували як прикриття для перевезення військовозобов’язаних у напрямку кордону.

За кермом перебував 48-річний житель Херсона. У салоні знаходилися двоє чоловіків — 23 та 27 років, мешканці Києва, які переховувалися.

Слідство встановило, що водій забрав їх у Києві та мав доставити до Закарпаття для подальшого незаконного перетину кордону.

Під час огляду автомобіля правоохоронці вилучили 14 тисяч доларів.

Водія затримано, триває досудове розслідування. До викриття схеми були залучені також співробітники 27 прикордонного загону.