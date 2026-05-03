Зеленський у Єревані: заплановані переговори з лідерами кількох країн

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти. У програмі візиту — низка двосторонніх зустрічей.

Про це повідомив сам президент. За його словами, ключовими темами є посилення безпеки та координації між партнерами.

Речник президента Сергій Никифоров уточнив, що 3 травня заплановані зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

За його словами, сам саміт розпочнеться наступного дня, після чого відбудуться двосторонні та багатосторонні переговори.