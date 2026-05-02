Росія за тиждень випустила по Україні 1600 дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок російської атаки FPV-дроном по маршрутці в Херсоні загинули двоє людей, ще семеро поранені. Водночас Росія за тиждень здійснила масовані удари по різних регіонах України.

Він повідомив, що сімом постраждалим у Херсоні після удару російського FPV-дрона по міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу.

За його словами, внаслідок атаки загинули двоє людей, усі постраждалі — цивільні.

Зеленський наголосив, що російські військові усвідомлювали, по кому завдають удару, і назвав такі атаки «жорстоким сафарі на людей», яке щодня відбувається у прифронтових і прикордонних громадах.

Він також повідомив про удари по інших регіонах: у Харкові безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку, на Миколаївщині зафіксовано удари по енергетичній інфраструктурі, обстріли відбулися на Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.

За словами президента, протягом тижня Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети.

Зеленський зазначив, що російські війська намагаються масованими атаками перевантажити українську протиповітряну оборону, тому постачання ракет для ППО є критично важливим щодня.

Він також підкреслив необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зауваживши, що будь-яке послаблення обмежень лише поповнює ресурси, які Москва спрямовує на ведення війни.

Президент подякував усім, хто працює над новими санкційними пакетами та допомагає обмежувати схеми обходу санкцій.