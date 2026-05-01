Потрібен більший тиск на Росію: Зеленський відреагував на нічну масовану атаку по Україні

Російські війська вночі атакували цивільні об’єкти та інфраструктуру в Україні. За словами Володимира Зеленського, для протидії агресії необхідно посилити тиск на Росію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що в Одесі внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, у двох багатоповерхівках виникли пожежі.

Також у Кривому Розі через удар дроном поранено одну людину. На Харківщині російські війська атакували залізничну інфраструктуру, зокрема тягові підстанції, внаслідок чого виникла пожежа вагонів і були пошкодження. Через обстріл тисячі сімей залишилися без електропостачання.

Удари також зафіксовано по Сумській та Запорізькій областях. За словами Зеленського, за ніч Росія застосувала 210 ударних дронів, близько 140 із них — «шахеди».

Президент наголосив, що такі щоденні атаки свідчать про необхідність посилення тиску на Росію, зокрема шляхом санкцій. Він зазначив, що синхронізація санкцій із партнерами та їх продовження має обмежити можливості РФ затягувати війну та змусити її перейти до дипломатії.