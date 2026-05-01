Росія втратила ще 1420 військових і 100 артсистем — дані ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 331 710 військових. Лише за минулу добу втрати противника зросли ще на 1420 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2026 року, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали: особового складу — близько 1 331 710 (+1 420) осіб, танків — 11 903 (+2), бойових броньованих машин — 24 496 (+3), артилерійських систем — 41 044 (+100), РСЗВ — 1 757 (+1), засобів ППО — 1 357 (+1).

Також втрати включають літаки — 435 (+0), гелікоптери — 352 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 265 284 (+1 924), крилаті ракети — 4 579 (+0), кораблі та катери — 33 (+0), підводні човни — 2 (+0), автомобільну техніку та автоцистерни — 93 009 (+403), спеціальну техніку — 4 150 (+2). Дані уточнюються.

Реклама