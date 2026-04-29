Росія втратила ще понад 1100 військових за добу — Генштаб

Росія за добу втратила ще понад 1 100 військових. Загальні втрати з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 328 820 осіб, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2026 року орієнтовно становлять: особового складу — близько 1 328 820 (+1 180) осіб, танків — 11 894 (+2), бойових броньованих машин — 24 486 (+3), артилерійських систем — 40 825 (+54), РСЗВ — 1 755 (+0), засобів ППО — 1 356 (+2), літаків — 435 (+0), гелікоптерів — 350 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 262 033 (+1 775), крилатих ракет — 4 579 (+0), кораблів і катерів — 33 (+0), підводних човнів — 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн — 92 231 (+245), спеціальної техніки — 4 146 (+5). Дані уточнюються.