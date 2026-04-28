До +11 вдень і нічні морози: де завтра в Україні буде найхолодніше

У середу, 29 квітня, в Україні збережеться холодна погода з нічними заморозками та невеликими дощами вдень. Найхолодніше буде у північних та частині центральних областей, де вночі температура падатиме до -3 °C, а вдень повітря прогріється лише до +6…+11 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра по всій території України прогнозується мінлива хмарність. У нічний час істотних опадів не очікується, однак удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5–10 м/с.

Реклама

Реклама

У більшості областей вночі збережуться заморозки -3…0 °C. Денна температура повітря становитиме +6…+11 °C, а на Закарпатті повітря прогріється до +14 °C.

У південній частині країни вночі очікується +1…+6 °C, однак на поверхні ґрунту також можливі заморозки -3…0 °C. Вдень там прогнозують +9…+14 °C.

На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, удень можливий невеликий дощ. По області вночі прогнозуються заморозки -3…0 °C, удень температура становитиме +6…+11 °C. У Києві вночі очікується -2…0 °C, а вдень повітря прогріється до +8…+10 °C.