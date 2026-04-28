У Хмельницькому сталася ДТП за участі нардепа Лабазюка, є постраждалі

У Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата Сергія Лабазюка. Внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалися двоє людей, їх госпіталізували.

Про це повідомили в ГУНП в Хмельницькій області та Сергій Лабазюк у Facebook.

Аварія сталася у Хмельницькому 27 квітня, близько 20:45, на перехресті вулиць Камʼянецької та Тернопільської. За даними поліції, BMW під керуванням 20-річного хмельничанина зіткнувся з Land Rover, за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель.

У поліції повідомили, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістав 45-річний пасажир автомобіля Land Rover, а також 17-річний пасажир BMW. Обох постраждалих доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.

Нардеп Сергій Лабазюк підтвердив, що був учасником аварії, та повідомив, що перебував на задньому пасажирському сидінні. За його словами, внаслідок ДТП він отримав переломи та забої.

“Прикрий інцидент стався вчора ввечері. Тільки прийшов до тями після ДТП. Як “сніг на голову” від спокійної поїздки ввечері додому. Був на пасажирському місці ззаду, попри це отримав переломи, забої та ряд неприємностей. Їхали спокійно в межах швидкісного режиму (там і немає де розігнатися)”, — написав Лабазюк.

Нардеп також висловив сподівання, що зможе повернутися до роботи за кілька тижнів.