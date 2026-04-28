ССО завдали удару по базі “Іскандерів” у Криму

У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили місце розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у тимчасово окупованому Криму. База розташовується за 40 кілометрів на схід від Сімферополя.

Про це повідомили в Силах Спеціальних операцій.

Удару було завдано по території колишньої ракетної бази, де російські війська приховано розмістили оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”.

“Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя”, – йдеться в повідомленні.

За даними ССО, саме з цієї локації ракети могли досягати лінії фронту або тилових міст України за лічені хвилини.

Підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет із цієї території.