        ССО завдали удару по базі “Іскандерів” у Криму

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 17:54
        ОТРК "Іскандер" / Фото ілюстративне: armyinform
        У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили місце розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у тимчасово окупованому Криму. База розташовується за 40 кілометрів на схід від Сімферополя.

        Про це повідомили в Силах Спеціальних операцій.

        Удару було завдано по території колишньої ракетної бази, де російські війська приховано розмістили оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”.

        “Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя”, – йдеться в повідомленні.

        За даними ССО, саме з цієї локації ракети могли досягати лінії фронту або тилових міст України за лічені хвилини.

        Підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет із цієї території.


