Двоє людей постраждали у Києві внаслідок атаки РФ

У Солом’янському районі дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку та автівки.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання російського БпЛА у недобудову, уламками пошкоджено близько десяти автомобілів.

Про це повідомили в поліції Києва .