Двоє людей постраждали у Києві внаслідок атаки РФ

Сьогодні вдень, 28 квітня, російські війська завдали ударів по Києву безпілотниками. Постраждали двоє людей.
Про це повідомили в поліції Києва.
У Шевченківському районі зафіксовано влучання російського БпЛА у недобудову, уламками пошкоджено близько десяти автомобілів.
У Солом’янському районі дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку та автівки.
У результаті обстрілу постраждали двоє громадян: 19-річний хлопець дістав забійну рану ноги, 47-річний чоловік постраждав внаслідок ДТП через падіння уламків.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, вибухотехніки та підрозділи ДСНС.