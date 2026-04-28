        Двоє людей постраждали у Києві внаслідок атаки РФ

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 16:41
        Місце удару БпЛА у Києві 28 квітня / Фото: Поліція Києва
        Сьогодні вдень, 28 квітня, російські війська завдали ударів по Києву безпілотниками. Постраждали двоє людей.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        У Шевченківському районі зафіксовано влучання російського БпЛА у недобудову, уламками пошкоджено близько десяти автомобілів.

        У Солом’янському районі дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку та автівки.

        У результаті обстрілу постраждали двоє громадян: 19-річний хлопець дістав забійну рану ноги, 47-річний чоловік постраждав внаслідок ДТП через падіння уламків.

        На місцях працюють слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, вибухотехніки та підрозділи ДСНС.

        Наслідки ударів по Києву 28 квітня / Фото: Поліція Києва

