Рятувальники ліквідували пожежі після атаки БпЛА на Київ

28 квітня у Києві під час атаки російських БпЛА зафіксовані влучання та падіння уламків у двох районах. Рятувальники вже ліквідували дві пожежі.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Шевченківському районі пошкоджено фасад недобудови, частково зруйноване перекриття даху.

“Рятувальники ліквідували два незначні осередки загоряння”, – йдеться в повідомленні.

У Солом’янському районі уламки безпілотника впали на території кладовища. Сталося займання сміття, яке наразі ліквідоване.

На місцях працюють рятувальники. Повідомлення щодо постраждалих внаслідок цих влучань не надходили.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про ДТП, яка сталася внаслідок падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі. За попередніми даними, постраждалого у результаті аварії госпіталізували.