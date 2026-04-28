Король Карл III розпочав державний візит до США

Король Великої Британії Карл III та королева Камілла розпочали державний візит до США. У перший день вони зустрілися з Дональдом Трампом і взяли участь у низці офіційних заходів.

Про це повідомляє Sky News.

Візит британського монарха до США став першим із 2007 року, коли королева Єлизавета II відвідувала країну та зустрічалася з президентом Джорджем Бушем.

Після прибуття на базу Ендрюс король і королева пройшли червоною доріжкою, привіталися з офіційними особами та прослухали виконання гімнів Великої Британії і США військовим оркестром.

Першим офіційним заходом стала зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп. Сторони обмінялися привітаннями, після чого провели переговори за зачиненими дверима. Деталі розмови не розголошуються, однак відомо, що лідери також мали спільне чаювання.

Окрім цього, король і королева відвідали садову вечірку в британському посольстві у Вашингтоні.

За словами кореспондентки Sky News Лаури Бандок, початок візиту був «м’яким». Вона зазначила, що Дональд Трамп є непередбачуваним президентом, попри його симпатію до королівської родини.

Перший за 18 років візит: король Британії прибув до США / Фото Reuters, AP

Очікується, що Чарльз III виступить у Конгресі США. У своїй промові він назве відносини між Великою Британією та США «одним із найвеличніших союзів в історії людства» та підкреслить багаторічну співпрацю у сфері оборони та безпеки.

Це буде лише другий випадок, коли британський монарх звертається до Конгресу США — вперше це зробила Єлизавета II у 1991 році.

Під час візиту король і королева також відвідають державну вечерю у Білому домі та візьмуть участь у заходах до 250-річчя незалежності США.

Крім того, королева Камілла передасть Нью-Йоркській публічній бібліотеці іграшку персонажа Ру з історій про Вінні-Пуха, щоб доповнити колекцію закладу.