“Чорна гільза”: поліція викрила схему постачання зброї для еліт РФ

Українські правоохоронці викрили масштабний канал постачання «нагородної» зброї для російських політиків і пропагандистів. Під час спецоперації «Чорна гільза» вилучили арсенал із сотень одиниць зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, «нагородну» зброю від ватажка так званої «днр» Дениса Пушиліна отримували низка відомих осіб, серед яких Кім Чен Ин, Башар Хафез аль-Асад, Дмитро Медведєв, Сергій Собянін, Сергій Лавров, Рамзан Кадиров, Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Володимир Соловйов, Олександр Сидякін і Володимир Сальдо.

Зброя надходила з двох джерел: її викрадали на тимчасово окупованих територіях України або незаконно ввозили зі Словаччини. Зокрема, пістолети типу «Глок» під патрон Флобера після ввезення переробляли у бойову зброю.

Далі її продавали криміналітету, передавали незаконним збройним формуванням або використовували як інструмент «заохочення» осіб без законного права на володіння зброєю.

Правоохоронці викрили схему ще у січні цього року. Частину фігурантів затримали на польському кордоні під час спроби незаконного ввезення зброї, її вилучили, а обвинувальні акти передали до суду в Польщі.

В Україні Денису Пушиліну повідомили про підозру у воєнних злочинах.

У квітні відбувся другий етап спецоперації — понад 30 обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях. Слідчі підтвердили масштаб нелегальних потоків зброї на тимчасово окуповані території.

Під час обшуків вилучили понад 90 одиниць вогнепальної зброї, зокрема автомати, кулемети, пістолети, снайперські гвинтівки, гранатомети та протитанкові засоби, а також десятки гранат, мін і боєприпасів. Окремо вилучено понад 35 тисяч набоїв, понад 150 гранатометних пострілів і навіть легкоброньований автомобіль «Тигр».

Поліція ліквідувала канал постачання «нагородної» зброї для одіозних політиків і пропагандистів рф / Фото Нацполіція

Частину арсеналу зберігали у гаражах, будинках і транспорті, іншу — у спеціально облаштованих схронах. Також вилучено підроблені документи, печатки та техніку.

Наразі призначено експертизи, після яких можливе оголошення нових підозр. Поліція встановлює всіх учасників схеми, маршрути постачання та кінцевих отримувачів.

До розслідування залучені міжнародні партнери, зокрема Європол, а на його базі створено віртуальний координаційний центр для обміну інформацією.

Спецоперація «Чорна гільза» триває.