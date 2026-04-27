Перші 200 поліцейських наступного тижня вирушать на полігони — Клименко

Наступного тижня перша група з близько 200 поліцейських розпочне курс базової військової підготовки на полігоні. У МВС наголошують, що йдеться не про направлення на фронт, а про підготовку до роботи в умовах підвищеної небезпеки, зокрема у прифронтових регіонах.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко, пише Укрінформ.

За словами Клименка, місця для проходження підготовки вже визначені, а також триває підбір додаткових інструкторів.

“Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів, це інструктори спецпідрозділів Нацполіції. Це — інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені”, — заявив Клименко.

За словами міністра, у першу чергу увагу приділятимуть психологічній готовності поліцейських до роботи в нинішніх умовах, коли зростає кількість зброї, боєприпасів і потенційно небезпечних ситуацій.

“Що стосується фронту, то я хотів би тут чітко підкреслити: мова йшла не про фронт. У нас є бойові підрозділи, і наші поліцейські, які пройшли курс базової військової підготовки, знаходяться на фронті”, — пояснив він.

Наразі безпосередньо на фронті у складі бойових підрозділів перебувають 8800 поліцейських.

Щодо інших працівників поліції, то, за словами Клименка, йдеться насамперед про направлення їх до прифронтових регіонів, які щодня зазнають обстрілів.

“Там, де поліцейські кожного дня документують воєнні злочини РФ і де щодня проводиться евакуація, де вони будуть проходити стажування. Йдеться саме про психологічну стійкість, наприклад, коли відкривається вікно в авто і водій показує гранату — поліцейський має бути до цього готовий”, — заявив Клименко.