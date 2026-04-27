У Європі затримали учасників мережі РФ, що готувала ліквідації та диверсії

Національна поліція України разом із європейськими партнерами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні й країнах ЄС. У межах операції “ГАРТ” підозру оголошено 13 особам, дев’ять із них затримано.

Про це повідомили в Національній поліції України.

До складу мережі входили громадяни України, РФ, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. За даними слідства, вони виконували різні ролі — від збору розвідданих до підготовки засобів для вчинення злочинів, а комунікацію вели через захищені канали зв’язку.

Серед потенційних цілей були українські журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни, які підтримують Україну. Зокрема, йдеться про російського опозиційного діяча та литовського проукраїнського активіста.

Фігуранти здійснювали спостереження за визначеними особами, збирали інформацію про їх місцеперебування та маршрути, після чого планували фізичну ліквідацію. Правоохоронці задокументували контакти учасників із представниками російських спецслужб, а також факти вербування громадян України, зокрема неповнолітніх і внутрішньо переміщених осіб.

Затримання підозрюваних та листування / Фото: Нацполіція

Фінансування здійснювалося через багаторівневу систему із використанням підставних осіб, банківських інструментів і криптовалюти. Кіберполіція встановила ланцюги транзакцій і підтвердила використання криптоактивів.

У межах операції проведено затримання в Литві та інших країнах ЄС, обшуки — в Україні, Польщі та Греції. Трьох затриманих уже передано до Литви, щодо ще двох тривають процедури.