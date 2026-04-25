У Борисполі чоловік підпалив авто через ревнощі: йому загрожує до 10 років

У Борисполі чоловік підпалив автомобіль через ревнощі до знайомого своєї дружини. Йому повідомили про підозру, загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Київської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався на одному з паркувальних майданчиків Борисполя. Повідомлення про загоряння автомобіля надійшло до поліції, постраждалих немає.

Правоохоронці встановили, що 40-річний чоловік діяв із мотивів ревнощів та помсти. Він заздалегідь підготував запальничку, прийшов до місця, де знаходився автомобіль Mazda, підпалив пластик задньої лівої частини транспортного засобу та втік.

Зловмисник підпалив пластик задньої лівої частини транспортного засобу / Фото: Нацполіція

Унаслідок підпалу автомобіль зазнав значних пошкоджень.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.