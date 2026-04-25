Тисячі кілометрів заради України: волонтери з Європи і США привезли 38 авто

На Львівщину прибув 27-й конвой «Пікапи для миру» з технікою для українських військових. Волонтери передали десятки автомобілів та гуманітарну допомогу.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Українські військові отримали ще 38 пікапів від міжнародних волонтерів / Фото: Львівська ОВА

За його словами, волонтери з Великої Британії, США та країн Європи доставили в Україну 38 автомобілів для потреб Сил оборони.

Реклама

Реклама

Разом із транспортом передали генератори, запасні шини та медичні засоби для реабілітаційних центрів.

Також у межах конвою доправили гуманітарну допомогу для дітей із вразливих категорій, зокрема вихованців сиротинцю «Відкрите Серце» в селі Милятин.

Загалом у рамках ініціативи «Пікапи для миру» українські військові вже отримали майже 900 автомобілів.

Козицький подякував міжнародним партнерам за підтримку України та українським військовим за службу.