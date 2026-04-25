Тисячі кілометрів заради України: волонтери з Європи і США привезли 38 авто

На Львівщину прибув 27-й конвой «Пікапи для миру» з технікою для українських військових. Волонтери передали десятки автомобілів та гуманітарну допомогу.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його словами, волонтери з Великої Британії, США та країн Європи доставили в Україну 38 автомобілів для потреб Сил оборони.
Разом із транспортом передали генератори, запасні шини та медичні засоби для реабілітаційних центрів.
Також у межах конвою доправили гуманітарну допомогу для дітей із вразливих категорій, зокрема вихованців сиротинцю «Відкрите Серце» в селі Милятин.
Загалом у рамках ініціативи «Пікапи для миру» українські військові вже отримали майже 900 автомобілів.
Козицький подякував міжнародним партнерам за підтримку України та українським військовим за службу.