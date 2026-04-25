Харків зазнав нічної атаки: пошкоджено будинки та інфраструктуру, серед постраждалих маленька дитина

У Харкові в ніч на 25 квітня зафіксували серію ударів ракетами та дронами по різних районах міста. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, є постраждалі.

Про наслідки обстрілів повідомляє Головне в Україні с посиланням на міського голову Харкова Ігора Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами Ігоря Терехова, вночі було зафіксовано влучання дрона по багатоповерхівці у Салтівському районі. Пізніше ворог кілька разів ударив по Київському району, один із ударів прийшовся поблизу житлового будинку. Також уточнювалося, що одне з влучань сталося у Шевченківському районі.

Внаслідок атак пошкоджено транспортну інфраструктуру, знищено зупинку громадського транспорту та пошкоджено газогін. Також сильно пошкоджено фасад житлового будинку, дитячу залізницю та постраждала патрульна служба.

Зранку було зафіксовано нові влучання, зокрема у Немишлянському районі, де пошкоджено приватні будинки.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок удару БпЛА у Немишлянському районі постраждав 54-річний чоловік, його госпіталізували. Також постраждав півторарічний хлопчик, у якого зафіксували гостру реакцію на стрес.

Загалом, за уточненою інформацією, ворог атакував Київський район ракетами, а Немишлянський — безпілотниками. У місті пошкоджено цивільне підприємство, багатоквартирний будинок, дитячу залізницю та транспортну інфраструктуру.