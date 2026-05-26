На Київщині чоловік вбив співмешканку та закопав тіло на подвір’ї

У Білоцерківському районі Київської області чоловік вбив свою співмешканку під час сварки, а потім закопав її тіло на присадибній ділянці. Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру.

Про це повідомила поліція Київської області.

До правоохоронців звернувся 42-річний чоловік, який заявив, що кілька днів тому вбив свою співмешканку. На місце прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції.

За даними слідства, між 43-річною жінкою та її співмешканцем виник конфлікт під час спільного дозвілля.

Чоловік завдав жінці численних ударів кулаками по голові та обличчю, після чого ліг спати.

Наступного ранку він виявив співмешканку без ознак життя. Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний загорнув тіло у ковдру та закопав його на території домоволодіння.

На Київщині чоловік зізнався у вбивстві співмешканки / Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.