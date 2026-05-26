        У Києві затримали військового, який відкрив стрілянину по представниках ВСП

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 10:02
        У квартирі стрільця в Києві знайшли зброю та наркотики / Фото: Нацполіція
        У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який відкрив стрілянину у бік співробітників військової служби правопорядку. Під час обшуку в його квартирі також виявили наркотики та зброю.

        Про це повідомила поліція Києва.

        Інцидент стався у квартирі на вулиці Градинській. До поліції надійшло повідомлення, що власник помешкання здійснив кілька пострілів зі зброї та зачинився всередині.

        На місце прибули слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції та спецпризначенці КОРД, які затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        За даними слідства, 39-річний військовослужбовець у 2025 році самовільно залишив військову частину та перебував у СЗЧ. До нього за місцем проживання прийшли співробітники військової служби правопорядку.

        Чоловік відчинив двері та під час розмови у коридорі двічі вистрілив у бік представників ВСП із револьвера “Флобер”. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

        Під час обшуку квартири поліцейський кінолог зі службовим собакою виявили пакет із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, а також пістолет.

        Усі речові докази вилучили та направили на експертизу.

        Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

        Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.


