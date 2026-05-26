США продовжили удари по Ірану на тлі переговорів у Досі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо можливої угоди з Іраном можуть тривати ще “кілька днів”. На цьому тлі американські сили завдали нових ударів по цілях на півдні Ірану, які у Вашингтоні назвали “оборонними”.

Як повідомляє Reuters, за словами Рубіо, удари були спрямовані по човнах, які намагалися встановити міни, а також по ракетних пускових установках.

“Протока має бути відкритою, вона буде відкритою так чи інакше”, — заявив Рубіо журналістам у Джайпурі в Індії, коментуючи ситуацію навколо Ормузької протоки.

Попри режим припинення вогню, який діє з початку квітня, Центральне командування США повідомило про нові удари “для захисту американських військ від загроз з боку іранських сил”.

Тим часом Іран заявив про збиття “ворожого” малопомітного безпілотника за допомогою нової системи ППО. Іранські ЗМІ не уточнили, звідки саме був запущений дрон.

Нові удари США відбулися на тлі переговорів у Досі, де глава МЗС Ірану та головний іранський переговірник зустрілися з прем’єр-міністром Катару для обговорення можливої угоди зі США щодо завершення війни, яка триває вже три місяці.

Рубіо заявив, що Вашингтон “дасть дипломатії всі шанси на успіх”, перш ніж розглядати “інші способи” вирішення конфлікту з Іраном.

Він також повідомив, що на столі переговорів є “доволі серйозна пропозиція”, яка стосується відкриття Ормузької протоки та обмежених у часі переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що переговори з Іраном “просуваються добре”, але попередив про нові атаки у разі провалу домовленостей.

Паралельно прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про намір посилити удари по підтримуваному Іраном угрупованню “Хезболла” в Лівані. Після цього ізраїльські військові повідомили про атаки по інфраструктурі “Хезболли” у долині Бекаа та інших районах Лівану.

За даними Reuters, під час переговорів у Досі сторони обговорювали питання Ормузької протоки, запаси високозбагаченого урану Ірану, а також можливе розмороження іранських активів у межах майбутньої угоди.

Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що деталі щодо ядерної програми обговорюватимуться лише після погодження рамкової угоди.

Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, різко скоротилася — з 125–140 на день до кількох десятків. Напруженість у регіоні спричинила стрибок цін на нафту та зростання вартості пального, добрив і продуктів харчування.