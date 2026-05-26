Росія масовано атакувала Сумщину: є поранені та руйнування

У Сумській області внаслідок російських обстрілів протягом доби постраждали семеро людей. Ворог атакував регіон КАБами, ударними безпілотниками, FPV-дронами, артилерією та мінометами.

Під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів, повідомили в Нацполіції.

У Роменській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждали жінки віком 56, 59 та 84 роки. Також були пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

У Хутір-Михайлівській громаді через удар ворожого дрона поранення дістали жінки віком 51 та 63 роки. Пошкоджень зазнав будинок культури.

У Середино-Будській громаді після удару російського БпЛА був поранений 42-річний чоловік. Пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки.

У Сумській громаді через атаку ворожого безпілотника постраждав 31-річний чоловік. Пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.