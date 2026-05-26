Російська армія втратила ще 1010 окупантів — дані Генштабу

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще 1010 військових, 64 артилерійські системи та 1790 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також ЗСУ знищили сотні одиниць техніки та озброєння РФ.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, за добу Росія втратила один танк, сім бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, українські військові знищили 1790 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 10 наземних робототехнічних комплексів, 374 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також три одиниці спеціальної техніки.

Реклама

Реклама

Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, сягнули близько 1 357 950 військових.

Дані уточнюються.