Одеса і Полтавщина під атакою РФ: пожежі, руйнування та постраждалі

Внаслідок російської атаки по Одесі загинула одна людина, ще троє дістали поранення. На Полтавщині через удари РФ були пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури, з-під завалів врятували літню жінку.

Як повідомили у ДСНС, в Одесі пошкоджень зазнав один з об’єктів інфраструктури міста. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

“Попри зусилля рятувальників та медиків, які намагались реанімувати чоловіка, врятувати його не вдалося”, — зазначили у службі.

За попередніми даними, ще три людини отримали поранення. До ліквідації наслідків атаки були залучені 21 рятувальник та шість одиниць техніки ДСНС.

На Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджено житловий сектор та об’єкти інфраструктури.

У Полтавському районі був зруйнований житловий будинок, у якому проживала літня жінка. Рятувальники деблокували постраждалу з-під завалів та передали медикам.

Пожежі, які виникли після ударів, ліквідували. До робіт із ліквідації наслідків на Полтавщині залучали 82 рятувальників та 21 одиницю техніки ДСНС.